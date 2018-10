Pagelle Lazio. Si salva solo Correa

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 5

Prova a tenere in vita la Lazio con due guizzi su Vecino poi si arrende allo strapotere nerazzurro.

LUIZ FELIPE 5

Perisic lo manda letteralmente in tilt, dopo l'errore sul primo gol non si riprende più.

ACERBI 5,5

Trova un Icardi in grande serata. Riesce a limitarlo fino a quando l'argentino non sale in cattedra e stende la Lazio.

RADU 5

Sul gol di Icardi si addormenta. Il campo pesante gli rende tutto più difficile. (33' st Bastos sv).

MARUSIC 5

In ritardo su Perisic in occasione dell'1-0, è praticamente inesistente l'apporto in avanti.

PAROLO 5

Come al solito tanta corsa, ma questa volta l'Inter lo fa girare a vuoto e lui perde i giri.

BADELJ 5,5

Reduce da un infortunio è stato un azzardo farlo giocare: esce per un problema muscolare dopo appena mezz'ora. (33' pt Cataldi 5,5: impegna Handanovic su punizione).

MILINKOVIC 5

Dovrebbe fare la differenza invece galleggia in quel limbo di sufficienza che alla fine risulta poco utile alla Lazio.

LULIC 5

troppi errori ma come sempre non molla mai, nemmeno quando è tutto nero e non c'è più niente da fare.

CAICEDO 5,5

Si cerca da solo dei varchi nella difesa avversaria ma la doppietta nerazzurra smorza anche i suoi entusiasmi. (24' st Correa 6: tardivo l'ingresso ha l'argento vivo addosso).

IMMOBILE 5

Non al top fisicamente perde ancora una volta il duello con Icardi. Nel finale ha il pallone buono ma spara su Handanovic.

INZAGHI 5

Le grandi sono più di un tabù: un limite importante per una squadra che ambisce alla Champions.

