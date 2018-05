Il record della Juve? Meglio chiamarlo tirannia

di Romolo Buffoni

Provate ad immaginare dov'eravate e cosa facevate a maggio del 2011. Difficile rispondere vero? Chiaro, è passato tanto tempo. Per esempio, Pallotta non era ancora il presidente del Roma guidata da DiBenedetto. Totti aveva 34 anni e a smettere proprio non ci pensava. Under era un ragazzino di 13 anni che forse nemmeno nei suoi sogni più arditi immaginava di sbarcare imporsi in serie A.

Chi ha ricordi nitidi è invece Allegri perché, come ieri, con uno 0-0 all'Olimpico conquistava il suo primo scudetto da allenatore, arrivato sulla panchina del Milan. E quello rossonero è l'ultimo titolo ante-dominio Juventus. Allegri ieri ha firmato la quarta accoppiata scudetto-coppa Italia: record? Chiamiamola tirannia.

Domenica prossima a questo campionato non resta che emettere il terzo e ultimo verdetto per la retrocessione (Chievo, Cagliari, Spal, Crotone e anche Udinese) e soprattutto il quarto e ultimo posto per la Champions. Lazio-Inter vale tutto. A Simone Inzaghi basterà non perdere per raggiungere Di Francesco nell'Europa che conta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA