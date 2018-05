Il doppio 0-0 salva l'Ascoli, l'Entella torna in C dopo 4 anni

di ​Vanni Zagnoli

L’Ascoli evita la serie C, dal 2002 ci era finito una sola volta, per colpa del fallimento. Il patron canadese Bellini sperava nella A, grazie al mercato di gennaio almeno evita la retrocessione. Toccata all’Entella, dopo un quadriennio cadetto, caratterizzato anche da un ripescaggio. Non finisce qui il ciclo del presidente Gozzi, Chiavari punterà a risalire, ha il potenziale economico ma non il pubblico, era la cenerentola della serie B, per il seguito, nonostante gli sforzi promozionali.



Il doppio 0-0 salva l’Ascoli, lo stadio Cino e Lillo Del Duca è semivuoto, è un peccato ripensando al quarto posto dell’80, che oggi varrebbe la Champions league.



E’ la vittoria di Serse Cosmi, subentrato a Fiorin e a Maresca, classe ’80, che non era pronto per allenare in B. Da Castorina a Volpe, passando per Aglietti, l’Entella ha confermato i limiti delle ultime stagioni. Inseguiva i primi playoff della storia, retrocede anche per una fase offensiva modesta.



Nel ritorno dello spareggio playout attacca, calcia da fuori, avvicina il colpo solo nel finale, De Luca per Aliji, destro e palo. Nel recupero, Aramu, per la parata facile di Agazzi. I marchigiani iniziano bene, mezz’ora in ritmo, con occasioni per Bianchi e Clemenza. Nella ripresa l’urto dei genovesi, con la doppia espulsione degli allenatori, al 47'



Serse Cosmi è commosso, come due anni fa, quando perse la promozione in A a Trapani. Lassù, sarà contento il presidentissimo Costantino Rozzi. Di sicuro sorride Carlo Mazzone, il grande ex, che ha seguito la partita allo stadio, accompagnato dal figlio Massimo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA