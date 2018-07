Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Il toscano nella serata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese. I Blues ne hanno dato notizia questa mattina dal loro sito ufficiale.



«Diamo il benvenuto a Maurizio Sarri. Nei suoi anni a Napoli, l’allenatore ha saputo rilanciare la squadra in Italia ed in Champions praticando un calcio scintillante ed offensivo. Speriamo possa portare il suo stile anche qui», si legge dal comunicato del club. Prime parole anche per il toscano. «Sono felice di essere qui, è un momento incredibile della mia carriera. Non vedo l’ora di conoscere la squadra lunedì».





