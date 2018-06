Il cane invade il campo e fa i bisogni, adottato dal calciatore che aveva morso

di Enrico Chillè

Un'invasione di campo decisamente sui generis, quella avvenuta a Buenos Aires, in Argentina, durante una gara valida per la coppa nazionale di futsal. Il San Lorenzo si è imposto per 6-1 sull'Argentinos Juniors, passando così al turno successivo, ma il vero protagonista è stato un piccolo cane che è comparso all'improvviso durante un'azione di gioco, rischiando anche di essere colpito da una pallonata.



Il cane fa invasione di campo e lascia un ricordino: partita sospesa







Visibilmente impaurito e confuso, il cane, di taglia piccola, ha iniziato a correre in campo, costringendo l'arbitro a sospendere il gioco. Gerardo Menseguez, calciatore del San Lorenzo, ha anche tentato di fermarlo, ma il cagnolino ha reagito mordendolo a una mano e fuggendo nell'area opposta, dove ha lasciato anche qualche 'ricordino', facendo i bisogni proprio a ridosso della porta dell'Argentinos Juniors. Alla fine, il cane è scomparso tra gli spalti, ma a fine partita era ancora lì.



Per questo motivo Menseguez, che aveva rischiato di essere ferito dal cane e aveva anche segnato uno dei sei gol della sua squadra, dopo aver accertato che quell'animale non era di nessuno tra i presenti, ha deciso di adottarlo. «Quando ha cercato di mordermi mi è venuto da ridere, alla fine l'ho trovato fuori dal palazzetto, era in braccio alla mia fidanzata. Ho deciso di adottarlo perché era molto spaventato e solo, ora vorrei poter trovare il suo padrone, non mi sembra un cane randagio, è ben curato e molto ubbidiente», ha dichiarato Menseguez a Olé.



