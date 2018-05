A Ciro Immobile il premio Calciatore dell'Anno 2018

di Marco Lobasso

Ciro Immobile Calciatore dell'anno 2018 per l'Associazione allenatori italiani. Premiato a Napoli da Football Leader alla presenza del sindaco De Magistris nella Sala Giunta del Comune di Napoli. Immobile, capocannoniere di serie A con 29 reti, di Europa League con 8 reti e con un bottino super di 41 gol in stagione si è confermato il migllior attaccante dell'anno. "Questo premio mi ripaga delle delusioni dell'ultimo periodo: non dimentico l'eliminazione dell'Italia con la Svezia, un'amarezza terribile. E poi domenica la Champions persa con l'Inter negli ultimi otto minuti", ha detto Immobile che ha poi fatto i complimenti al Napoli per il campionato fatto. Da sabato inizia la rassegna internazionale Football Leader ideata dall'Associazione italiana calciatori con un convegno dell'Aiac sul tema "Sarrismo e Allegrismo". L'organizzazione è affidata a DGS Sport&Cultura. Pomeriggio di gala il 28 maggio prossimo all'Auditorium del Royal di Napoli (ore 17,30).

