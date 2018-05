L'ad Antonello: «Tifosi tranquilli: Icardi resta all'Inter»

di Alessio Agnelli

MILANO - «Icardi-Juve? Ai tifosi dico di stare sereni. I nostri piani sono altri: vogliamo trattenerlo». Molto dipenderà dal summit, finalmente in programma la prossima settimana, tra la moglie e agente di Maurito e Piero Ausilio, per il rinnovo con adeguamento di stipendio e clausola di recesso.

Ma, a mettere un freno alle voci di mercato che danno il bomber di Rosario verso Torino per Higuain e soldi (50 milioni, ci ha pensato, nel primo pomeriggio di ieri, Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter e prima voce della società sulla spinosa questione: «Quello che posso dire è che faremo tutto ciò che è corretto fare per trattenere il capitano - ha proseguito il Ceo nerazzurro, a margine dell’evento ReportCalcio 2018 -. Si è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato, ponendo questioni che possono creare turbolenze. Icardi è una pedina importante del nostro club. Dobbiamo stare sereni, abbiamo i nostri piani».

E poca voglia di intavolare trattative con i bianconeri per il rosarino. Più possibilista invece Massimo Moratti. «Non la trovo un’offerta da dimenticare Higuain e soldi per Icardi. Io personalmente me lo terrei - ha chiosato l’ex patron a fcinternews.it-, ma piuttosto che farcelo portar via con la clausola…». Valida solo per l’estero ed esercitabile dal primo al 15 luglio. Anche se a stretto giro di posta, nell’agenda di Ausilio, c’è proprio il vertice con Wanda Nara per ridefinire gli accordi e chiudere sia all’Italia che all’Europa. Lady Icardi chiede 8 milioni netti l’anno per la fumata bianca, Suning ne offre 6, con bonus, personali e di squadra, che potrebbero portare gli emolumenti dell’argentino a 7,5 milioni a stagione fino al 2022.

Differenze anche sull’entità della nuova clausola: da 150-160 milioni per Wanda Nara, sui 180 per l’Inter. Ma Maurito non è l’unico in trattative per il rinnovo. In lista d’attesa, anche Milan Skriniar e Joao Miranda. Il primo gratificato, dopo una stagione monstre, con un prolungamento fino al 2023 al raddoppio (da 1,2 a stagione a 2,5 netti l’anno, bonus esclusi). Il secondo, con un anno (dal 2019 al 2020) in più di contratto a circa 3 milioni a stagione.



