Lazio-Inter è soprattutto Immobile-Icardi: una poltrona per due

di Massimo Sarti

MILANO - Champions League in punta di gol. Solo uno tra Ciro Immobile e Mauro Icardi sarà felice domenica sera dopo Lo spareggio dell’Olimpico. E non sarà certo il vincitore della classifica cannonieri, se questo titolo non si accompagnerà al quarto posto per Lazio o Inter.

Per il bomber biancoceleste c’è una sfida in più: riuscire a partecipare alla partita che vale una stagione, dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata a Torino. Immobile sta provando a bruciare le tappe, con la concreta speranza di potersi mettere a disposizione di Simone Inzaghi, anche se inevitabilmente non al 100%. Purtroppo, per Ciro e per l’Italia, non ci sarà un Mondiale da preservare. Maurito intanto nei 35 preconvocati dell’Argentina per la Russia c’é. Ma ora c’è la prima Champions in carriera da conquistare. Giocarla con l’Inter allontanerebbe l’ipotesi di una separazione estiva, alimentata da alcune parole dello stesso Icardi sabato dopo lo stop con il Sassuolo.

La Lazio conduce di 3 punti sull’Inter (72 a 69), Immobile di un gol in campionato su Icardi. 29 a 28. Per il nerazzurro, in questa serie A, 0,85 gol a partita. Per il biancoceleste addirittura 0,91. Senza recuperi, ha segnato una rete ogni 90 minuti, aggiungendo 10 assist contro l’unico fornito dal rivale argentino. Icardi cerca il centesimo centro nel massimo campionato con la maglia dell’Inter, dopo i tanti errori contro il Sassuolo. Immobile (cui l’infortunio ha tolto la possibilità di lottare sino in fondo per la Scarpa d’oro) vuole mettere la ciliegina su un biennio clamoroso nella Lazio: sinora 67 reti in 87 incontri ufficiali.

Entrambi hanno un tabù da abbattere. Per Immobile 2 gol in carriera ai nerazzurri: l’ultimo risale però al 20 ottobre 2013, in un Torino-Inter 3-3. I 4 gol segnati nell’Inter da Icardi alla Lazio sono stati sinora tutti a San Siro. L’Olimpico biancoceleste è ancora da violare, nell’occasione più importante.

