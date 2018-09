â€‹Borriello: «Ibiza non è solo discoteche, qui per progetto serio»

«Ibiza non è solo discoteche, ha un futuro anche in ambito sportivo. Questo è un progetto serio, si sta costruendo qualcosa che prima non esisteva, il mio obiettivo è aiutare con la mia esperienza e con tutto ciò che posso dare». Marco Borriello parla così della sua avventura in Spagna in una intervista a Cadena Cope. «Nella vita parlano i numeri, io ho giocato 400 partite e segnato più di 100 gol. Alla gente piace parlare della mia estate, ma quello è solo un mese in tutto l'anno. Io sono sempre stato molto professionale», aggiunge il nuovo attaccante dell'Ud Ibiza, squadra che milita nella terza serie spagnola

