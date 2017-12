Cagliari-Fiorentina 0-1: il guizzo di Babacar lancia Pioli in scia europea

Il gol di Babacar è arrivato nel finale, ma la Fiorentina ha attaccato dal primo minuto, sbagliando tanti gol. La vittoria viola vale il settimo risultato utile consecutivo, se dentro ci mettiamo anche il trionfo in Coppa Italia con la Samp. Una striscia positiva costruita su 4 pareggi e 3 vittorie. Babacar, che a fine gara ha spiegato come «sia duro ogni volta partire dalla panchina», è giunto al quinto centro personale in campionato. Il senegalese, cresciuto nella cantera viola, da riserva ha una media di una rete ogni 90 minuti. Per il Cagliari notte fonda: i sardi non vincono dal 19 novembre a Udine (1-2) e nelle ultime 5 gare hanno messo insieme 3 sconfitte e 2 pareggi.



La squadra di Lopez non ha mai impegnato Sportiello e ha subìto costantemente la pressione dei viola. Forse l’assenza del regista Cigarini ha inciso: in quel ruolo Lopez ha provato lo stagionato Cossu, di nuovo titolare in serie A dopo tre anni, salvo poi in corsa spostare in quella zona Barella. Il tecnico del Cagliari le ha provato tutte, ma la sua formazione era veramente spenta.



Tra i viola uno dei migliori sicuramente Chiesa: alcune conclusioni sono state neutralizzate dall’ottimo Cragno, ma dopo Federico ha inventato l’assist per il gol di Babacar. La partita è finita al 54’: l’arbitro Di Bello, infatti, aveva concesso 6 minuti di recupero, ma i 3 in più sono arrivati per il ricorso al Var. Un fallo di Joao Pedro su Chiesa, lontano dal pallone, ha costretto il direttore di gara prima a consultare il video e dopo a estrarre il rosso. E così il Cagliari ha finito in 10 una partita profondamente sbagliata. Questa ulteriore battuta d’arresto pone i sardi in piena zona retrocessione, mentre la Fiorentina resta in scia Europa League.



