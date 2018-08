Higuain e Caldara al Milan, Bonucci torna alla Juve: l'affare è fatto

di Eleonora Trotta

Ora manca solo l'ufficialità. Il maxi affare sull'asse Milano-Torino, con il coinvolgimento di Higuain-Caldara-Bonucci, è stato concluso. Il dg Marotta, a Milano insieme a Paratici, ha organizzato una serie di incontri per mettere a punto gli ultimi dettagli. Il primo a presentarsi negli uffici juventini è stato Alessandro Lucci, agente di Bonucci: il difensore di Viterbo ha accettato il taglio dello stipendio, per lui circa 6 milioni netti all’anno.



Il contratto di Mattia Caldara è stato, invece, preparato durante il vertice diieri tra Leonardo e il procuratore Giuseppe Riso. Il difensore ex Atalanta guadagnerà a Milano 2 milioni a stagione più i bonus. Dunque, ricapitolando: scambio alla pari Caldara-Bonucci e Higuain al Milan con la formula del prestito molto oneroso (18 milioni) e riscatto (35 milioni).

