Harakiri Argentina, la rabbia di Simeone: «Anarchia totale, la colpa è di tutti»

Il tonfo è di quelli che fanno rumore, tanto rumore. Sono flebili le speranze a cui l'Argentina di Leo Messi è costretta ad aggrapparsi per pensare di proseguire il proprio cammino ai Mondiali 2018 in Russia. La batosta (0-3) subita dalla Croazia ieri sera, infatti, ha scatenato rabbia e polemiche in tutto il paese e anche Diego Simeone, decisamente deluso per la prestazione della Selecciòn, ha usato parole durissime.



Sul banco degli imputati, ovviamente, c'è il ct Jorge Sampaoli, che ha fatto delle scelte decisamente sbagliate, a cominciare dalla formazione. «Abbiamo giocato contro l'Islanda come avremmo dovuto giocare contro la Croazia, e contro la Croazia come avremmo dovuto fare contro l'Islanda» - sbotta il 'Cholo' in un audio pubblicato da Olé e diventato virale - «Io ho visto una squadra persa e confusa, una squadra che sta male. Ma siamo l'Argentina e dobbiamo vincere la prossima partita e sperare, non ci resta altra scelta. Però è chiaro che nello spogliatoio siano volati stracci, non c'è una cosa che vada bene».



L'attacco a Sampaoli inizia dalle scelte di formazione, in primis quelle del portiere titolare: «Caballero aveva già fatto errori simili nelle amichevoli contro la Spagna e l'Italia, quello era un campanello d'allarme. Io l'avevo detto: è un peccato che non abbia preso gol, perché avrebbero dovuto rendersi conto che se fai una c***ata del genere al Mondiale, poi prendi gol. Tutti dicono che i calciatori che scendono in campo contano per il 90%, io dico un 60%, specialmente nel caso di un allenatore molto presente e tattico come Sampaoli». La colpa, però, secondo Simeone, non è solo del ct: «C'è un'anarchia totale in questa nazionale, manca una leadership e anche la federazione è responsabile di tutto questo».



Simeone usa parole dure anche nei confronti di Messi: «È uno dei migliori di sempre, ma lo dimostra solo quando è circondato da altri calciatori straordinari. Se uno dovesse scegliere tra lui e Cristiano Ronaldo per metterlo in una squadra normale, per chi opterebbe? Io non ho dubbi, mi dispiace dirlo».





