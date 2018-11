Hamsik si regala una Ferrari 488: per il capitano del Napoli un bolide rosso fiammante FOTO

«Ferrari o Lamborghini?» si chiedeva qualche mese fa Marek Hamsik, il capitano del Napoli che ha un grande debole dopo il calcio: i motori. Così lo slovacco non ha avuto dubbi e sembra aver fatto la scelta migliore per lui quando si fa ritrarre accanto ad una bellissima Ferrari 488 pista rosso fiammante.



«Benvenuta a casa» scrive Hamsik dal suo account ufficiale Instagram. Il calciatore azzurro aggiunge un tassello importante alla sua personalissima collezione di motori con un modello da far rabbrividire gli appassionati.

