Buffon, futuro allaTotti: per i bookmaker smette per fare il dirigente

Ancora due giorni e poi darà l’addio alla Juventus. Gigi Buffon ha annunciato questa mattina che, dopo l’ultima di campionato, sabato contro il Verona, non giocherà più con i bianconeri. Il suo futuro? È ancora un rebus che tutti provano a risolvere, bookmaker compresi.



Buffon, addio Juve ma non al calcio: «Ho varie offerte». Inseguirà ancora la Champions?​







«Fino a 15 giorni fa ero sicuro di smettere di giocare, adesso però sono arrivate proposte molto interessanti sia per restare in campo che fuori» ha spiegato il portiere bianconero. Ed è proprio sulle offerte fuori dal campo che si focalizzano i quotisti Sisal Matchpoint, i quali prefigurano un futuro alla Totti. L’opzione più probabile, riporta Agipronews, è vedere Buffon nelle vesti di dirigente di un club (presumibilmente la Juve), ipotesi data a 2,50. Uno dei punti fermi nelle sue parole è stato l’addio alla Nazionale, in ogni caso. Ma secondo i bookmaker Buffon potrebbe tornare in azzurro, entrando nello staff di Mancini: è questa la seconda via nelle scommesse, data a 4,50. L’ormai ex portiere della Juve ha scartato la possibilità di “svernare” in campionati cosiddetti minori: l’approdo in Cina è dato a 6,00, si punta invece a 7,50 su un trasferimento nella Major League statunitense. Tra le altre opzioni che lo vedono dietro a una scrivania, prosegue Agipronews, c’è quella relativa a un incarico dirigenziale in Figc, dato a 9,00 così come la possibilità che venga ingaggiato da Sky come opinionista. Un futuro da allenatore è offerto a 12,00, così come a 12,00 è dato un incarico da dirigente alla FIFA. Le quote si chiudono con altre soluzioni sul campo: un contratto in Premier o in Francia vale 12,00, un’avventura in Spagna pagherebbe 16,00. La quota più alta è per una scelta di cuore, il ritorno al Parma, dato a 25,00, con la quale i gialloblu, che si apprestano a giocare i play off, potrebbe sugellare un eventuale ritorno in Serie A.

