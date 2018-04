Roma-Barcellona, Gianna Nannini indossa la maglietta di Totti durante il concerto e canta "Notti magiche"

Anche Gianna Nannini si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Roma in Champions League sul Barcellona e la conquista di un posto in semifinale. Durante una tappa di Fenomenale il tour, ieri sera al Palalottomatica a Roma, la rocker toscana, a vittoria acquisita, a sorpresa ha indossato una maglia giallorossa e ha intonato Notti magiche, che fu l'inno di Italia '90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA