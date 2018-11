Genoa-Napoli, fa il giro del web il bambino che imita Mourinho

Simpatico episodio nel pre-partita di Genoa-Napoli. Con le formazioni in campo, in attesa di cominciare il match, a prendersi la scena è stato un piccolo appassionato genoano che accompagnava i calciatori azzurri sul terreno di gioco. Al passare della telecamera in campo, infatti, il ragazzino ha sorriso al cameraman portando poi la mano all'orecchio, emulando quanto fatto in settimana da José Mourinho dopo la vittoria del suo Manchester United in casa della Juventus.



Un episodio che non è di certo passato inosservato ai tanti appassionati davanti alla Tv. Lo screen dell'immagine ha subito fatto il giro del web sui social e il bambino si è trasformato subito in una star della rete. In settimana, anche Ancelotti aveva ironicamente simulato il gesto in conferenza, schierandosi dalla parte dell'allenatore portoghese.







