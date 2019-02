Genoa-Sassuolo: dalle 15 La Diretta Udinese-Fiorentina: dalle 15 La Diretta

Dopo la prova di forza di lunedì scorso ad Empoli in occasione della sfida vinta contro i toscani, il Genoa di Prandelli scende in campo questo pomeriggio a Marassi contro il Sassuolo. I rossoblù grazie alla sopra ricordata vittoria si sono momentaneamente allontanati dalla zona calda della graduatoria, mentre gli emiliani dopo avere avuto la meglio sul Cagliari nello scorso turno di campionato vogliono la vittoria per tornare a competere per un posto in Europa il prossimo anno.



GENOA-SASSUOLO



Bilancio positivo quello del Genoa quando a Marassi ha fatto da padrone di casa al Sassuolo: su 5 sfide, 3 le vittorie del grifone, 1 pareggio ed una sola sconfitta, nel girone di ritorno del campionato 2016/2017 per 0-1 con un gol di Lorenzo Pellegrini per gli emiliani. I liguri hanno vinto in casa solo una delle ultime 8 partite giocate, il sorprendente 3-1 sull'Atlanta del 22 dicembre scorso, mentre il Sassuolo ha fatto bottino pieno 3 volte da inizio stagione lontano da Reggio Emilia.





Udinese e Fiorentina scendono in campo al Friuli in un match valevole per la 22a giornata di Serie A. La situazione dei bianconeri, che vengono dalla secca sconfitta di Marassi con la Sampdoria, è divenuta estremamente delicata, alla luce del fatto che il vantaggio sul terzultimo posto del Bologna è di soli 4 punti; la Fiorentina è uscita vincitrice dalla battaglia del Bentegodi col Chievo, riproponendo così la propria candidatura per la conquista di un posto in Europa per la prossima stagione.



UDINESE-FIORENTINA



Sono solo 3 le vittorie stagionali dei friulani davanti ai propri tifosi, a fronte di 2 pareggi e ben 6 sconfitte: una tabella di marcia che deve essere migliorata per poter ambire ad una salvezza tranquilla. I viola giocano invece la seconda trasferta consecutiva, dopo aver conquistato nelle prime 11 partite giocate lontano dal Franchi solo 12 dei 30 punti che contano in classifica, frutto di 2 sole vittorie, peraltro nelle ultime 2 trasferte giocate, ben 6 pareggi e 3 sconfitte.





