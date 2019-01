I funerali di Pedro Manfredini, ancora tanto affetto per "Piedone" storico bomber giallorosso

Si sono svolti questa mattina ad Ostia nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis i funerali di Pedro Manfredini, storico attaccante della Roma. Manfredini, soprannominato Piedone, con la maglia giallorossa ha segnato 104 gol in 164 partite, ed è tutt'ora il quinto miglior marcatore della storia della Roma e terzo per media gol più alta (0,63 reti a partita) Nella sua personale bacheca una Coppa delle Fiere e una Coppa Italia conquistate proprio in giallorosso.

Manfredini viveva ad Ostia, dove aveva aperto un bar nel centro. Anche la società ha voluto essere presente, inviando lo stendardo di rappresentanza retto da due ragazzi delle giovanili.



Al funerale erano presenti, tra gli altri, Picchio de Sisti e l'ex portiere giallorosso degli anni '60 e '70 Alberto Ginulfi



