Francia-Belgio, 0-0 La Diretta Torna Matuidi, gioca Dembélé al posto di Meunier

San Pietroburgo è il teatro della prima semifinale, che vede sfidarsi Francia e Belgio. La formazione di Deschamps sin qui ha decisamente convinto, eliminando rivali di spessore come Argentina e Uruguay e guadagnandosi, forse, il ruolo di favorita assoluta per il titolo. Si preannuncia di altissima qualità la sfida contro il Belgio, vincente sul Brasile nei quarti di finale e al culmine di un ciclo che la squadra di Martinez vorrebbe coronare con una storica finale.



Cerca la sua terza finale alla Coppa del Mondo la Francia, dopo quella del 1998 vinta in casa contro il Brasile e quella del 2006, persa ai rigori contro l'Italia. Il Belgio, invece, non è mai arrivato all'atto finale del Mondiale e disputa per la seconda volta la semifinale. La prima, nel 1986 in Messico, fu una sconfitta per 2-0 contro l'Argentina con doppietta di Maradona.





Le formazioni

Francia (4-4-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernández; Mbappé, Pogba, Kanté, Matuidi; Giroud, Griezmann. Ct: Didier Deschamps



Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; M.Dembélé, Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, E.Hazard; R.Lukaku. Ct: Roberto Martinez

