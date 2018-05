Totti torna in campo e vince un torneo di calcio a 5

di Gianluca Lengua

Francesco Totti torna in campo. Non con la maglia della Roma, ma con quella del circolo Canottieri Aniene. L’ex capitano giallorosso ha partecipato al Torneo sociale 2018 di calcio a 5 in squadra con il presidente del Coni e nella finale disputata ieri sera ha trascinato la squadra alla vittoria (4-3).





Totti ha anche servito uno dei tre assist all’amico Giovanni Malagò: «Adesso che l’ho fatto segnare, posso anche smettere», ha scherzato Francesco. Ad assistere al match in tribuna una cinquantina di tifosi e amanti di calcio che armati di smartphone erano pronti a immortalare i colpi di tacco e i pallonetti del neo dirigente giallorosso.A fine partita tutti i presenti si sono riversati sul terreno di gioco per un selfie con Francesco, poi si lo scatto con il presidente del Coni: «Ora diranno che sei della Roma», ha ironizzato Totti prima di alzare la Coppa assieme alla squadra.

