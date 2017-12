Francesco Totti e il video di buone feste su Facebook: è boom di like

ROMA - Anche il Capitano "scende in campo" per gli auguri social di buone feste.



In un filmato condiviso su Facebook, Francesco Totti con la sua proverbiale allegria augura un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i suoi fan.







In pochi minuti è boom di like, con oltre 2mila commenti. "France il calcio non è più lo stesso senza di te" e "Auguri mio unico grande capitano" sono solo alcune delle dediche al Capitano. E tra i sostenitori c'è chi ancora non si arrende: "Tanti auguri Capitano, il regalo più bello sarebbe poterti rivedere in campo!". E come dargli torto...



LEGGI ANCHE ----> Ilary Blasi e Silvia Toffanin, bacio saffico alla reunion del Gf Vip. Boom di like su Instagram





© RIPRODUZIONE RISERVATA