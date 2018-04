La Fiorentina sbatte contro il muro della Spal: Al Franchi è 0-0

La Spal ha fermato la Fiorentina cosi come aveva fatto gia’ con Juve e Atalanta. E’ finita zero a zero. Gli emiliani sono arrivati a sette risultati utili consecutivi, con cinque pareggi e due vittorie. I viola, invece, venivano da sei trionfi in serie, speravano di allungare la striscia, ma hanno sbgliato troppo. Comunque

La squadra di Pioli ha confezionato piu’ di dieci occasioni da gol vere. Bravissimo Meret, ma anche errori incredibili di Simeone sotto porta. Una chance addirittura, su assist di Chiesa, divorata sulla linea dei pali di Meret.

La Spal del fiorentino Semplici non ha rubato nulla perche’ se e’ vero che nel primo tempo ha pensato solo a difendersi a doppia mandata, nella ripresa ha provato a giocarsela, creando anche due possibilita’ con Antenucci e Vitale, quest’ultima davvero ghiotta. Da considerare che la Spal era in emergenza con tre assenze pesanti. I viola erano senza Badelj.

Orsato al 9’ del primo tempo ha fischiato un rigore per la Spal, fallo di Hugo su Felipe, ma grazie al Var ha tolto il penalty trasformandolo in una punizione a favore della Fiorentina. Non ci sono state proteste particolari, sul campo e’ stato tutto vissuto molto serenamente.

Eysseric, Biraghi e Gil Dias hanno arricchito il taccuino delle chance fallite, ma evidentemente per la Fiorentina era una giornata storta. La prestazione dei viola e’ stata buona, ma come ha spiegato Pioli “E’ mancato solo il gol...”. La Spal con grande determinazione prosegue la lotta per salvarsi e anche con qualita’.

