Fiorentina Roma 7-1, sui social si scatena l'ironia: Le foto sul web

«Ok Google: cianuro Amazon». As Roma Schickposting, uno dei tanti templi dell'ironia romanista, non la manda certo a dire, dopo la clamorosa batosta che la squadra di Eusebio Di Francesco ha ricevuto nella sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Un 7-1 per cui l'unico rimedio è ordinare del veleno, magari chiedendolo all'assistente vocale di Google.





La pagina Dzekocrazia invece punta maggiormente sulle liti interne che squarciano la tifoseria giallorossa, divisa fra tifosi "veri", in aperta lite e contestazione verso la dirigenza, e i Pallotta Boys, che invece si schierano con il presidente americano e il DS Monchi: come Guelfi e Ghibellini, il popolo gialloroso si scontra sulle tematiche-gag principali degli ultimi anni della presidenza Pallotta.



Su Twitter i tifosi invece si dividono fra veri attacchi e la classica ironia, fra tweet al vetriolo e hashtag di contestazione. Spicca #EusebiOut, per chiedere l'esonero dell'allenatore Di Francesco. E anche i comici cercano di sdrammatizzare la situazione, come Gene Gnocchi, che vede la squadra giallorossa in recessione...Ma ci sono anche scene di vita vissuta da tifosi grandi e piccini, che scaldano il cuore. Come quello di una mamma, che racconta: «Mio figlio, 5 anni, che piange al settimo goal della Fiorentina. Vi dovreste vergognare». Cristiano invece si lascia andare a una considerazione rabbiosa: «In vita mia ho visto più 7-1 che scudetti, Mo*****i vostra!». Infine c'è chi vorrebbe sostituire il mister Di Francesco con un allenatore molto più esperto, ma oramai già impegnato.E anche lo storico commentatore romanista Carlo Zampa affida ai social la sua reazione rabbiosa, segnalando anche il nervosismo che anima lo spogliatoio giallorosso.

