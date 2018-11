Fiorentina-Roma: le probabili formazioni

Questa sera alle 18 si sfideranno Fiorentina-Roma, nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato di Serie A. La Fiorentina di Pioli non sta attraversando un buon momento: nelle ultime tre giornate di Serie A ha conquistato appena due punti perdendo a Roma con la Lazio. In casa giallorossa le cose non vanno molto meglio. Se in Champions League i ragazzi di Di Francesco hanno sconfitto sia CSKA Mosca che Viktoria Plzen, in campionato faticano a ingranare. Ecco comunque i probabili undici per la partita del Franchi. La Roma deve fare a meno di De Rossi ancora infortunato, mentre è ancora in dubbio Manolas.



Queste le probabili formazioni



ROMA (4-2-3-1) : 1 Olsen, 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 17 Ünder, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko



FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi, 24 Benassi, 17 Veretout, 8 Gerson, 25 Chiesa, 9 Simeone, 10 Pjaca



Arbitro: Banti





