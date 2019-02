La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio più serio del previsto. Fiorentina-Napoli è anche questo.



LA PARTITA IN DIRETTA



Pronti via e Ancelotti è subito costretto a un cambio: dopo meno di 4 minuti, infatti, Mario Rui si ferma per un problema muscolare: al suo posto entra Ghoulam. Proprio a sinistra sfonda il Napoli: Zielinski si ritrova tutto solo sul cross di Callejon e impegna Lafont con un diagonale potente, Insigne prova il tap in ma calcia alto sul pressing dei difensori viola. Occasione anche per Mertens, imbeccato proprio da Ghoulam: destro al volo e altra parata di Lafont.



FIORENTINA (4-3-3)

1 Lafont; 5 Ceccherini, 20 Pezzella, 16 Hancko, 3 Biraghi; 14 Dabo, 26 Edimilson Fernandes, 17 Veretout; 25 Chiesa, 29 Muriel, 8 Gerson.

A disposizione: 22 Brancolini, 23 Terracciano, 6 Norgaard, 9 Simeone, 10 Pjaca, 11 Mirallas, 19 Montiel, 27 Graiciar, 28 Vlahovic, 30 Antzoulas, 31 Vitor Hugo, 32 Ferrarini. All. Pioli.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui (6’ pt 31 Ghoulam); 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabián Ruiz, 20 Zielinski; 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina 27 Karnezis, 2 Malcuit, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 21 Chiriches, 42 Diawara, 99 Milik. All. Ancelotti.



ARBITRO: Calvarese di Teramo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA