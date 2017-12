Pari tra Fiorentina e Milan, Simeone e Calhanoglu firmano l'1-1

La crisi senza fine del Milan, capace di conquistare solo una vittoria nelle ultime sei partite di campionato, si è parzialmente alleviata con il successo nel derby di Coppa Italia. Per i rossoneri è fondamentale però dare continuità ai risultati, iniziando nello scontro diretto per l'Europa League contro la Fiorentina, che invece non perde in Serie A da quasi due mesi e arriva da sei risultati utili consecutivi. Nella storia della Serie A, da quando il campionato è a girone unico, Fiorentina e Milan si sono affrontate un totale di 77 volte in casa dei toscani. Il bilancio è favorevole proprio alla Fiorentina, che ha vinto 31 di queste partite, a fronte di 22 pareggi e 24 successi rossoneri. L'anno scorso finì 0-0, mentre l'ultimo successo del Milan risale a quasi quattro anni fa, allo 0-2 firmato Mexes e Balotelli nel marzo 2014.



LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Thereau

MILAN: Donnarumma G., Calabria, Romagnoli, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini

