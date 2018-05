Lega di B contro le seconde squadre: «Pronti a bloccare il campionato»

Le Lega di serie B dice no alla riforma delle seconde squadre così come varata dal commissario Figc Roberto Fabbricini, «con la possibilità di promozione in B dalla C» e senza consultare la Lega, e si riserva clamorose iniziative di protesta per «contrastare questo provvedimento», dal blocco del prossimo campionato al ritardo di play off e play out del torneo di quest'anno. Il presidente della Lega B Mauro Balata riunito il Comitato esecutivo e sentito il Consiglio direttivo, in seguito alla pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 42 del Commissario straordinario della Figc con il quale si delibera l'introduzione delle seconde squadre in Serie C e la relativa possibilità di promozione in Serie B, «contesta con forza il contenuto ed il percorso seguito dalla Federazione - è scritto in una nota della Lega di B - 'caratterizzato da una totale assenza di confronto e condivisione, oltre che dannoso per la natura e la specificità della Serie B di valorizzazione dei giovani, territorialità dei club e competitività e regolarità del torneo. Con gravissimi danni economici per i club e di interesse per i tifosì». «D'accordo con le società - prosegue la nota - si è deciso di convocare al più presto un'Assemblea straordinaria al fine di adottare iniziative finalizzate a richiedere la revoca e/o modifica del provvedimento. Gli organi della Lega B sono in ogni caso mobilitati in sede permanente per adottare ogni iniziativa ritenuta utile per contrastare tale provvedimento anche relativamente ai playoff ed ai playout della corrente stagione sportiva e al blocco del campionato della prossima».

