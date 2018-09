Fifa "The Best Award", Deschamps miglior allenatore, Modric numero 1 tra i giocatori

È il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, a vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori. Il tecnico francese è stato premiato alla Royal Festival Hall di Londra, dove è in corso la cerimonia. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l'attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l'autore del più bel gol della stagione, la rate segnata con la maglia del Reds contro l'Everton il 10 dicembre scorso. A lui è andato il Premio Puskas, intitolato all'indimenticato attaccante dell'Ungheria, dell'Honved e del Real Madrid. Come miglior portiere Fifa della stagione è stato scelto il n.1 del Belgio, Thibaut Courtois, da poco passato al Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea.



