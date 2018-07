Fifa, miglior allenatore del 2018: Allegri sfida Deschamps e Zidane

Il vincitore della Coppa del Mondo Didier Deschamps, ct della Francia, l'ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, e il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sono nella rosa degli 11 candidati per il premio di miglior allenatore maschile Fifa per il 2018. Deschamps, che ha orchestrato il secondo trionfo della Coppa del Mondo della Francia all'inizio di questo mese, è affiancato dagli altri allenatori che hanno ben figurato a Russia 2018, da Zlatko Dalic, che ha portato la Croazia alla prima finale della sua storia, a Roberto Martinez (Belgio), a Gareth Southgate (Inghilterra) e a Stanislav Cherchesov (Russia). Zidane, che ha rassegnato le dimissioni dopo tre consecutivi titoli di Champions League con il Real Madrid, è stato candidato nuovamente dopo aver vinto l'anno scorso, insieme ai campioni nazionali Massimiliano Allegri (Juventus), Pep Guardiola (Manchester City) e Ernesto Valverde (Barcellona). Anche il vincitore dell'Europa League Diego Simone (Atletico Madrid) e il secondo in Champions League Juergen Klopp (Liverpool) sono tra i candidati al premio. Sarina Wiegman, vincitrice del 2017 dopo aver guidato l'Olanda nel Campionato Europeo Femminile, è tra le nomination per il premio di miglior tecnico femminile, insieme a i tecnici Alan Stajcic (Australia), Asako Takakura (Giappone), Vadao (Brasile), Jorge Vilda (Spagna), Martina Voss-Tecklenburg (Svizzera), Emma Hughes (Chelsea), Stephan Lerch (Wolfsburg), Mark Parsons (Portland Thorns) e Reynald Pedros (Lione). Le nomination per i premi di uomini e donne saranno rivelate martedì prossimo, con i vincitori che saranno annunciati ai Football Awards Fifa a Londra il 24 settembre.

