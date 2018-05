Un avvocato egiziano: «Fallo di Ramos su Salah intenzionale: paghi un miliardo di danni»

Mentre Momo Salah ha già cominciato la riabilitazione dopo l'infortunio alla spalla patito nella finale Champions, in Egitto non è andata giù l' «immunità» di cui ha goduto Sergio Ramos, protagonista del fallo sull'esterno d'attacco del Liverpool. Un avvocato egiziano, Bassem Wahba, riporta oggi il britannico “Indipendent”, reclamerà nei confronti del difensore spagnolo del Real un indennizzo di 1 miliardo di euro per «danni fisici e psicologici».

«Ramos ha intenzionalmente ferito Salah e dovrebbe essere punito. Presenterò una denuncia alla Fifa e chiederò un risarcimento, che potrebbe superare 1.000 milioni di euro per danni fisici e psicologici», ha fatto sapere il legale che nel caso gli venisse data ragione donerà il ricavato alla Fondazione “Long Live Egypt”.

Intanto, in patria una petizione online che chiede alla Fifa una punizione per Sergio Ramos ha già ottenuto quasi mezzo milione di firme.

