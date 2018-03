Morto Frizzi, anche il calcio in lutto. Il Bologna: "Ciao amico"

Anche il mondo del calcio piange per la morte di Fabrizio Frizzi. Due erano le sue squadre del cuore. Il Bologna, il club della sua città di nascita, e la Roma, la squadra della sua città d'adozione. Già in prima mattinata il club felsineo nei social ha ricordato Frizzi con un commovente tweet. E, scherzo del destino, proprio nel prossimo turno di serie A ci sarà la sfida di campionato Bologna-Roma che si gicoherà sabato 31 alle 12.30.

Se n'è andato un grande amico del Bologna. Ciao Fabrizio pic.twitter.com/sP9iwt6jZR — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 26 marzo 2018

Sul sito ufficiale del Bologna Fc il ricordo: "Scomparso questa notte a Roma all’età di 60 anni Fabrizio Frizzi, popolare e amatissimo conduttore televisivo, da sempre tifoso del Bologna e storico amico del mondo rossoblù. Con grande cortesia e passione presentò per noi il galà del Centenario del club, nell’ottobre 2009. Era un personaggio “di casa” per tante famiglie italiane, grazie a una simpatia istintiva, allo stile e ai modi sempre garbati, diffusi tramite il piccolo schermo. Tutto il Bologna Fc 1909 partecipa commosso al dolore dei familiari, degli amici e del mondo dello spettacolo".



Per Fabrizio il giorno della sfida in serie A tra Bologna e Roma, era una domenica (diciamo così) complicata. "Quando le due squadre si sfidano – raccontava Frizzi qualche tempo - è la cosa che mi fa soffrire di più; nasco romanista, poi mio padre, che si chiamava Fulvio come Bernardini, mi portò a vedere lo spareggio dello scudetto del '64 e non potevo certo rimanere indifferente alla sua passione”.



Il padre era nato a Faenza, nel ravennate. “Aveva il Bologna del cuore fino a starci male quando i rossoblù perdevano. Quando è morto, mi è sembrato naturale, giusto e quasi doveroso tener viva la sua fede, e da allora tengo anche per il Bologna. Quando Roma e Bologna si scontrano, spero che vinca chi ha più bisogno di punti e sto male comunque finisca".

Al Dall'Ara Frizzi venne chiamato a condurre nel 2009 la festa del centenario del Bologna insieme a Gianni Moranti e a Sabrina Orlandi. “Per me un onore” disse. Appassionato tifoso, ma anche quando poteva Frizzi scendeva in campo per partecipare a sfide benefiche in giro per l'Italia.

