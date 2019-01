Fa Cup, lo United di Solskjaer non si ferma più: battuto l'Arsenal all'Emirates

Lo United del nuovo corso non si ferma più: ercorso netto per Solskjaer sulla panchina del Manchester. i Red Devils, sedicesimi di FA Cup, si impongono all’Emirates, contro l’Arsenal per 3-1. le reti messe a segno da Sanchez, Lingard e Martial; di Aubameyang il gol della bandiera dei Gunners.



Il Manchester United conquista gli ottavi di finale di Fa Cup. Nell'altra partita giocata questa sera valevole sempre per i sedicesimi di Fa Cup successo del Bristol City che ha battuto 2-1 il Bolton.

