Europa League, delude l'Atalanta: pari in casa con il Copenaghen

L' Atalanta ha pareggiato 0-0 con il Copenaghen nella partita di andata dei playoff di Europa League che si è disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il ritorno, che vale l'accesso alla fase a gironi, tra una settimana in Danimarca.



IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Mancini, Masiello, Hateboer (47' st Castagne), De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (1' st Zapata), Barrow (36' st Cornelius), Gomez (1 Berisha, 19 Djimsiti, 22 Pessina, 53 Ali Adnan). All.: Gasperini. Copenaghen (4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen, Skov, Zeca (1' st Kvist), Thomsen, Fischer (35' st Kodro), Sotiriou (32' st Gregus), N'Doye (1 Andersen, 3 Bengtsson, 26 Holse, 4 Papagiannopoulos). All.: Solbakken. Arbitro: Kralovec (R.Ceca).

Ammoniti: Ankersen, N'Doye e Kvist per gioco pericoloso, Gosens e Joronen per gioco scorretto.

Angoli: 7-2 per l'Atalanta.

