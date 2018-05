Atletico Madrid, doppio Griezmann, Marsiglia ko: Simeone si prende l'Europa League

La Spagna non perde quasi mai e la conferma arriva dal 3-0 che l’Atletico Madrid rifila al Marsiglia. È il trionfo di Diego Pablo Simeone (in tribuna per squalifica stasera) e del Cholismo, che conquista la terza Europa League dei Colchoneros, la nona per un club iberico negli ultimi 14 anni. Se non è uno strapotere, poco ci manca. A Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, resta l’impresa di essersi giocato una finale continentale contro una gigante del Vecchio Continente. Ma resta anche il rammarico per aver perso una gara che la sua squadra aveva ben giocato per 20’. Poi, sale in cattedra Griezmann, l’attaccante francese nato a 61 chilometri da Lione e che in questo stadio si sentiva come a casa. Il gol del vantaggio dell’Atletico Madrid arriva al 21’, quando Gabi recupera palla su un clamoroso errore di Zambo Anguissa e lancia a rete Griezmann, bravo a non sbagliare davanti a Mandanda. Il Marsiglia si scioglie e al 32’ deve osservare l’uscita dal campo, in lacrime, del fortissimo Payet. Nella ripresa non c’è storia: Griezmann raddoppia già al 4’. La squadra di Rudi Garcia colpisce un palo con Mitroglu nel finale, ma allo scadere triplica Gabi. È festa grande per l’Atletico che ora si giocherà la Supercoppa Europea con la vincente di Real Madrid-Liverpool.

Roberto Salvi



