Egitto-Uruguay 0-0 La Diretta â€‹Salah parte dalla panchina

L'Uruguay di Cavani e Suarez fa oggi il suo debutto in quella che probabilmente rappresenta l'ultima occasione per questa generazione per compiere l'assalto alla Coppa del Mondo. Dopo il quarto posto del 2010 e l'eliminazione agli ottavi di quattro anni fa, oggi il cammino della Celeste parte contro l'Egitto, che festeggia il ritorno ad un Mondiale per la prima volta da Italia '90.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

EGITTO: El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Warda, Said, Treziguet; Mohsen. All. Cuper

URUGUAY: Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Suarez, Cavani. All. Tabarez

