Dream World Cup 2018: Presentato il campionato mondiale di Calcio a 5 per pazienti psichiatrici

di Ida Di Grazia

E' stata presentata questa mattina la Dream World Cup 2018, il Campionato Mondiale di Calcio a 5 per pazienti psichiatrici che si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2018 al Palatiziano di Roma con la partecipazione di dieci nazionali: Italia, Spagna, Argentina, Cile, Francia, Giappone, Perù, Senegal, Ucraina e Ungheria. Padrino dell'evento Pino Insegno.





Questa edizione della Dream World Cup viene disputata in Italia in occasione del quarantesimo anniversario della Legge Basaglia e l’ambizioso obiettivo che si pone è quello di promuovere il valore positivo del gioco del calcio come motore del reinserimento sociale. I valori dell’inclusione e della partecipazione, propri dello sport, aiutano infatti ad abbattere il muro della paura, o addirittura della vergogna, comunemente diffusa verso la patologia mentale.

Dream World Cup non significa soltanto reinserimento sociale e valore terapeutico, è un’emozionante avventura che permetterà di realizzare il sogno di indossare la divisa della Nazionale Italiana a persone con problemi di salute mentale.



Durante la Conferenza Stampa sono state consegnate le divise della Nazionale, sorteggiate le squadre che andranno a comporre i due gironi e definito il tabellone delle gare.

Il progetto, che nel 2016 ha dato vita alla prima Nazionale Italiani di Calcio a 5 composta da pazienti psichiatrici, ha consentito a undici ragazzi di indossare la maglia azzurra ufficiale e disputare il primo Campionato del Mondo in Giappone, ottenendo il terzo posto.



Il film Crazy for Football di Volfango De Biasi ( a sinistra in foto accanto a Pino Insegno), prodotto da Skydancers e Rai Cinema, distribuito da Istituto Luce, racconta l’emozionante esperienza dei mondiali in Asia. Vincitore del David di Donatello 2017 e dei UEFA Foundation for Children Awards 2017.

Il libro Crazy for Football di Francesco Trento e Volfango De Biasi, edito da Longanesi, racconta gli aneddoti e i retroscena dell’avventura giapponese.



Le partite verranno trasmesse in diretta Rai: 13 maggio dalle 16.00 alle 18.00; 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00; 16 maggio dalle 15.30 alle 17.30.







© RIPRODUZIONE RISERVATA