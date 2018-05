Donnarumma, il Liverpool pronto a offrire 70 milioni al Milan

di Luca Uccello

MILANO - Chi ha settanta milioni da spendere per Donnarumma? Non solo il Paris Saint-German (che quest’estate dovrà fare i conti come il Milan col fairplay finanziario e le sanzioni Uefa). In fila per il portiere rossonero, caduto in inguaribile crisi (almeno fino a quando non troverà serenità altrove) c’è anche il Real Madrid e ora pure il Liverpool, l’altra finalista di Champions League.

Una concorrente in più per i campioni di Francia sicuri di aver la meglio senza però fare i conti con Mino Raiola che, secondo il Daily Mirror, avrebbe già incontrato Jurgen Klopp per parlare del numero uno del Milan di Gattuso. Un futuro sicuramente lontano dai colori rossoneri. Certamente la richiesta di Fassone e Mirabelli è alta, da record per un numero uno che in questo campionato è sembrato tutto fuori che un campionissimo su cui puntare, investire una cifra così importante. Areola e Trapp non convincono il ricchissimo sceicco così come Mignolet e Karius non entusiasmano Klopp come Keylor Navas preoccupa Zidane. Ma tre le curiosità del web c’è quella sul numero uno.

Ogni ricerca con la parola chiave ‘portiere’ il risultato è accompagnato inevitabilmente da ‘should sign’, ovvero ‘i portieri che il Liverpool dovrebbe comprare’, sintomo che il pericolo tra i pali c’è e va risolto con i soldi della Champions, di una finale conquistata con merito. Ma in Inghilterra c’è nuovamente la fila per Leonardo Bonucci. Dopo l’interesse a gennaio di Antonio Conte ora tocca a Josè Mourinho corteggiare il capitano del Milan.

Non ci sarebbe da stupirsi se dietro a un’offerta irrinunciabile sia per lui che per Casa Milan, il giocatore alla fine decidesse di chiudere la propria carriera lontano dall’Italia, in Premier League, all’Old Trafford.

