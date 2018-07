DIRETTA: CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2018-19: SEGUI IL LIVE DEL SORTEGGIO - TUTET LE GIORNATE: SUBITO LAZIO-NAPOLI E CHIEVO JUVENTUS

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2018/19

9 settembre

14 ottobre

18 novembre

24 marzo

Mercoledì 26 settembre

Mercoledì 26 dicembre

Mercoledì 3 aprile

Sabato ore 15: una partita

Sabato ore 18: una partita

Sabato ore 20.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 12.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 15: tre partite (una delle quali esclusiva DAZN)

Domenica ore 18: una partita

Domenica ore 20.30: una partita

Lunedì ore 20.30: una partita

La Serie A 2018/19 parte alla grande. Subito un big match tra Lazio e Napoli e un importante Torino-Roma. L'esordio di Ronaldo è previsto, forse, a Verona contro il Chievo dove la Juve apre il suo campionato. Ilnon delude le attese Ilpartirà il fine settimana del. Le giornate di campionato saranno ovviamente 38.Rispetto alle passate stagioni sono ventuti meno alcuni vincoli che il computer aveva nello stilare la prima giornata, come quello dell'alternanza nello giocare nel proprio stadio tra le squadre della stessa città. Per esempio: la Roma lo scorso anno ha iniziato il campionato giocando a Bergamo, fino allo scorso anno, automaticamente, avrebbe aperto la stagione giocando all'Olimpico. Questo paletto, oggi, non c'è più. L'unica cosa che non si potrà verificare è che venga replicata la stessa partita, ovvero il computer non potrà mettere alla prima giornata l'Atalanta contro la Roma. Per il resto: via ogni paletto. Vietati nella prima giornata anche tutti i derby.Sedicesima giornata:Quindicesima Giornata: Juventus-InterQuattordicesima giornata: il giorno di NainggolanTredicesima giornata: derby di GenovaDodicesima giornata: Milan Juventus: con chi giocherà Bonucci?Undicesima giornata di Campionato: c'è Fiorentina-RomaDecima Giornata: Napoli-Roma e Lazio-InterNona Giornata: c'è il Derby di MilanoOttava giornata:Settima Giornata: il Derby di Roma. E Juventus- NapoliSesta Giornata di campionatoEcco la quinta giornata di campionatoLa Quarta Giornata di CampionatoEcco la terza giornata di campionato19.19 Scontro Juventus Lazio alla seconda19.17 La Roma ha una difficile trasferta a Torino con i granata, l'Inter va a Sassuolo, il Milan riceve il Genoa.Ecco la prima giornata del: Ronaldo esordio a Verona contro il ChievoAlla prima giornata Lazio- Napoli19.08 Le regole per il calendario19.05 Tre partite il sabato, sei la domenica, una il lunedì sera. Si litigherà con le fidanzate, questo è certo. C'è anche Roberto Mancini, Ct della Nazionale19.04 Ora vengono mostrati i gol dei protagonisti dello scorso campionato. Ma noi siamo concentrati solo sul computer che complierà le giornate19.01 Si inizia con un saluto per Sergio Marchionne, che ci ha lasciato da poche ore19.00 Ora è tutto pronto per il sorteggio del calendario di Serie A 18.55 Lotito su Milinkovic Savic: «Il nostro mercato non dipende dalle cessioni. E la Lazio non l'ha mai messo sul mercato; sicuramente ci sono dei club interessati. Se ci viene fatta una proposta indecente la valuteremo»18.50 Ovviamente tutti pronosticano la Juventus di Ronaldo come la favorita per la vittoria finale18.50: Marotta parla di Bonucci e tiene una porta aperta al ritorno del difensore18.47 I presidente dellastanno inziando a prendere posto, è quasi tutto pronto. Intanto su Sky si parla di mercato, ovviamenteE' iniziata l'anteprima della18.35 Intanto arriva la notizia che Tim sarà ancora una volta lo sponsor della Serie A18.30 Tra 15 minuti parte l'anteprima del. Saranno svelate tutte le giornate del campionato.18.20 Ricordiamo alcune date: la serie A prenderà il via il prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi dellastagione, per concludersi il 26 maggio 2019Ora 18.10: Manca mezzìora al via dell'evento. Tra poco scopriremo la composizione della prima giornataSarà Sky Sport a trasmettere in diretta il sorteggio del calendario della Serie A; sarà possibile vedere quindi l'evento sia sul digitale terreste sia sul satellite. Essendo la trasmissione su Sky potrete seguirla anchel'App della tv satellitare dedicata ai device come i telefonini o gli iPad. La novità è che sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di SkySportLa serie A poi avrà alcuni turni infrasettimanali:Ed ecco lo schema tipo di una giornata di campionato di Serie A spalmata nel fine settimana

