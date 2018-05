Diego Costa al Napoli? Per ora è solo uno scherzo di Ancelotti

di A. P.

Il siparietto è stato messo in scena nel corso della cena tra Carlo Ancelotti e l'agente Kia Joorabchian, l'altro ieri a Londra, nel ristorante di proprietà del giocatore David Luiz, dove era in quel momento presente anche l'attaccante Diego Costa.







Carletto ha infatti, tra le risate dei presenti, simulato la presentazione di Diego Costa al Napoli, immortalata in questo video girato con uno smartphone. Sarà forse un modo simpatico per stimolare Aurelio De Laurentis ad acquistare il campione brasilaiano? Lo sapremo nel corso del calciomercato.



Secondo alcune indiscrezioni il neo allenatore del Napoli avrebbe fatto pervenire al Presidente una sorta di "lista della spesa" abbastanza lunga, richiedendo rinforzi in tutti i reparti.

