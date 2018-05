De Vrij: «Inter, non vedo l'ora. La Lazio? Ho dato tutto»

di Alessio Agnelli

MILANO - «Ho firmato un contratto con l’Inter per i prossimi cinque anni. Non vedo l’ora di iniziare». Manca solo l’annuncio ufficiale di Suning, in scaletta a giorni. Ma, dopo Piero Ausilio, che ne ha confermato l’approdo a Milano a margine delle polemiche (per il deposito del contratto in Lega da parte dei nerazzurri, «a marzo, in tempi non sospetti», secondo il ds) pre Lazio-Inter, nella tarda mattinata di ieri è uscito allo scoperto anche Stefan De Vrij, il diretto interessato e neo centrale di difesa dell’11 di Spalletti dal primo luglio.

Le prime parole da interista del 26enne di Ouderkerk sono arrivate dal ritiro della nazionale olandese, attesa dal doppio test match con Slovacchia (giovedì, il primo rendez-vous con Skriniar da avversari) e Italia (lunedi, a Torino): «Penso che in nerazzurro potrò crescere ancora - ha proseguito l’ex biancoceleste -. Tra le società che si erano interessate a me, l’Inter era quella che mi attraeva di più. Per il progetto, le ambizioni, le sensazioni che avevo… Dopo tanti anni alla Lazio, sono pronto per una nuova sfida e l’Inter me l’ha offerta».

De Vrij però non dimentica il recente passato, «anche perché in biancoceleste ho trascorso anni molto belli. Abbiamo fatto il massimo, a parte l’ultimo obiettivo, conquistare la qualificazione in Champions League.

Né l’atto conclusivo dell’Olimpico, che ha promosso la sua Inter anche grazie a un suo fallo da rigore su Icardi. «Ma chi mi conosce sa che ho dato tutto in quella partita e che posso guardarmi allo specchio - ha concluso l’olandese -. Non so se in Italia ci credono. Alla vigilia del match, avevo detto alla società che non avevo buone sensazioni in merito alla partita. Sentivo che non avrei mai potuto giocare bene. Ma il club mi ha voluto in campo».

Da luglio sarà Inter, insieme a Lautaro Martinez, già impressionato «dall’entusiasmo della gente. È stato tutto molto bello - ha sottolineato El Toro, dopo visite e firma -. La qualificazione in Champions dei nerazzurri decisiva per il mio arrivo immediato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA