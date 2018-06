Danimarca-Australia 1-1 La Diretta Sblocca Eriksen, pari su rigore di Jedinak

Dopo l'ottimo esordio contro il Perù, oggi la Danimarca può già ipotecare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta in caso di vittoria contro l'Australia. Eriksen e compagni hanno nel mirino la quarta qualificazione agli ottavi della loro storia, ma gli oceanici vogliono riscattarsi dallo sfortunato 2-1 dell'esordio contro la Francia, giocandosi tutte le loro carte per rimanere in corsa fino all'ultima giornata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

DANIMARCA: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Schone, Delaney; Yussuf Poulsen, Eriksen, Pione Sisto; N.Jorgensen.

AUSTRALIA: Ryan; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA