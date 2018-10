CR7 accusato di stupro dall'ex modella, il mistero si infittisce: spunta un video dei 2 in discoteca

L'ex modella statunitense Kathryn Mayorga ha accusato di stupro Cristiano Ronaldo. I fatti risalirebbero al 2009, quando i due si conobbero in una discoteca a Las Vegas. L'attaccante della Juventus ha immediatamente negato le accuse, ma a infittire il mistero ci ha pensato il tabloid britannnico The Sun, che ha diffuso online un video della serata incriminata. Nelle immagini si vedono effettivamente CR7 e la donna ballare insieme in discoteca, nelle ore che hanno preceduto la presunta violenza sessuale.



LEGGI ANCHE CR7 accusato da una donna: «Io, abusata a Las Vegas». Lui replica: «Fake news»



I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.