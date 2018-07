Cristiano Ronaldo sempre più innamorato della sua Georgina: «Vacanze con amore»

di Ida Di Grazia

In attesa di vederlo scendere in campo con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo si gode le vacanze in compagnia della sua Georgina Rodriguez, 24 anni, mamma di Alana Martina e di fatto anche di Cristiano jr. e dei gemelli Eva e Mateo.



In uno scatto postato pochi minuti fa da CR7,la moderna "Cenerentola", come l'hanno in molti appellata indossa dei mini short e una canotta tutto rigorosamente total black ad eccezzione delle scarpe oro. Cristiano ha commentato "Holyday with love", ovvero vacanze con amore, segno che la storia tra i due procede a gonfie vele verso l'altare.

La data delle nozze è segretissima ma il campione ha regalato alla modella uno splendido anello di fidanzamento da circa 700 mila euro





Holidays with Love!😍 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: Lug 26, 2018 at 12:23 PDT

