I guai di CR7 unica insidia per la Juve

di Romolo Buffoni

In campo non ce n’è per nessuno, tanto che non è più sintomo di pazzia ipotizzare che la Juventus quest’anno possa vincerle tutte. La squadra di Allegri ha già eguagliato le migliori partenze della storia bianconera (8 vittorie iniziali di fila targate Trapattoni nell‘85/’86) e naviga verso il record assoluto della serie A: i 10 successi iniziali di fila della Roma di Garcia 2013/’14. Gli ultimi ostacoli davanti alla Juventus non sembrano insormontabili: il Genoa allo Stadium (sabato 20 alle 18) e la trasferta a Empoli di sabato 27 sempre alle 18.



Del resto l’acquisto di Cristiano Ronaldo aveva automaticamente trasformato quella bianconera (7 scudetti in fila) in un’armata invincibile. Eppure l’unica vera insidia riguarda CR7 e l’inchiesta sul presunto stupro compiuto nel 2009 a Las Vegas. «Servono prove e l’unica che abbiamo è che Ronaldo è uno straordinario calciatore», lo ha difeso ieri il premier portoghese Costa. In Germania, però, il Der Spiegel ha pubblicato l’accordo (soldi in cambio del silenzio) con Kathryn Mayorga, la modella che lo accusa. L’inglese Sun ha invece ipotizzato l’esistenza di una seconda donna pronta ad accusare CR7 di violenza sessuale. Ancor prima dei record, sarà importante fare chiarezza.



