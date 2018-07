Cristiano Ronaldo alla Juventus: i bookmaker tagliano la quota del triplete. Gol al debutto a 1,80

di Ida Di Grazia

L’ufficialità è arrivata con un tweet postato alle 17.35 sul profilo del Real Madrid. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Una notizia che ha mandato in tilt i tifosi bianconeri e che proietta ulteriormente la Juventus verso altri trionfi in Italia, e all’estero, a caccia di quella Champions che manca ormai da vent’anni.



L’effetto Ronaldo si è fatto sentire in lavagna ancor prima dell’ufficialità: negli scorsi giorni si era capito che l’affare sarebbe andato in porto e i quotisti Sisal Matchpoint hanno portato a 7,00 la quota sulla Juventus vincente in Europa, ponendola a un soffio dalle grandi favorite: il City, riporta Agipronews, comanda assieme al Real, a 6,00, poi c’è il Barcellona a 6,50. Impressionante, inoltre, il taglio sulla possibilità che la Juve conquisti il triplete già in questa stagione, passata da 25,00 a 15,00 nelle ultime 24 ore. La quota scende fino a 9,00 se l’en plein di trofei dovesse arrivare entro il 2020. In Italia, invece, la Juve rafforza ulteriormente il suo dominio: un altro scudetto ai bianconeri è sceso da quota 1,80 a 1,55, il Napoli insegue a distanza, piazzato a 6,50. E a proposito di Napoli, i bookmaker hanno messo in tabellone la scommessa su CR7 a quota 37 gol in campionato, data a 3,70. Il che vorrebbe dire superare il record stabilito da Gonzalo Higuain quando vestiva la maglia azzurra. I bookmaker stendono il tappeto rosso a Cristiano Ronaldo, che è già protagonista assoluto nelle scommesse sulla prossima stagione. CR7 re dei bomber, riporta Agipronews, è dato a 1,80 appena su Eurobet, mentre una rete nella prima giornata di campionato si gioca solo a 1,40. Sull’asso portoghese, inoltre, i quotisti hanno aperto una serie di scommesse speciali: segnerà di testa alla prima giornata? Un’opzione a 5 volte la posta. Un gol di destro è a 1,75, con il mancino si sale a 5,00, mentre la rete su punizione vale 10,00. E se invece si facesse subito espellere? In questo caso la quota salirebbe a 41,00



