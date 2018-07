Cristiano Ronaldo, Agnelli è volato in Grecia: incontrerà il calciatore

di Alberto Mauro

TORINO – Andrea Agnelli in volo verso la Grecia. La notizia ha scatenato i tifosi juventini, per quella che potrebbe essere la mossa decisiva in chiusura dell’affare Cristiano Ronaldo. Nell’ultima settimana si sono rincorse voci incontrollate sull’affare CR7, ma in mattinata sono arrivate conferme sul viaggio di Agnelli in Grecia. Il presidente della Juventus si è imbarcato su un volo privato dall’aeroporto di Pisa insieme alla compagna, ed è atterrato all’aeroporto Kalamata - a un’ora di auto da dove è in vacanza CR7 – poco dopo le 12.30. Possibili e probabili contatti nelle prossime ore, già in agendo un incontro nel tardo pomeriggio. L'annuncio è vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA