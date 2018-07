Cristiano Ronaldo alla Juve? Ma CR7 è testimonial Fifa19 con la maglia Real

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il possibile passaggio del Pallone d'oro in bianconero sta facendo sognare l'Italia bianconera. Ma nel caso dovesse concretizzarsi il super affare, ci sarebbero conseguenze non da poco anche sul mondo dei videogame. In particolare FIFA 19, il celebre videogame prodotto da EA Sports.



CR7 è infatti testimonial e uomo copertina per il secondo anno consecutivo. Sull’edizione standard sarà ritratto da solo, mentre nella “versione Champions” lo vedremo al fianco di Neymar. In entrambe le copertine l’attaccante appare però con la maglia del Real Madrid. Inevitabilmente quindi, in caso di passaggio ai campioni d’Italia, anche la cover dovrebbe essere modificata. Ulteriori cambiamenti dovrebbero però riguardare anche le immagini virtuali dei bianconeri, dove attualmente Ronaldo non è compreso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA