Cristiano Ronaldo, il figlio sulle orme del papà: guardate che colpi

Si assomigliano come gocce d'acqua, ma anche il talento potrebbe essere lo stesso: il figlio di Cristiano Ronaldo sembra avere tutte le potenzialità per seguire le orme del papà.



Il piccolo Cristiano Jr., sette anni, ha infatti mostrato una serie di colpi al termine dell'amichevole tra Portogallo e Algeria, finita 3-0 per i campioni d'Europa in carica. Cristiano Ronaldo è rimasto qualche minuto in più in campo, proprio per giocare un po' col figlio. Il piede è educato e la propensione all'acrobazia ricorda in tutto e per tutto quella del papà.

