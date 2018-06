Corea del Sud-Messico ore 17 Segui la diretta Osorio, un successo per gli ottavi

Corea del Sud e Messico scendono in campo a Rostov per la seconda giornata del Girone F. Ad arrivare meglio a questa sfida sono decisamente gli uomini del ct Osorio, che hanno compiuto una grande impresa sconfiggendo la Germania e ora cercano un altro successo per accedere agli ottavi di finale. Dall'alltra parte, i coreani non sono piaciuti nella sconfitta contro la Svezia: servono punti per non abbandonare in anticipo le chances di qualificazione.



