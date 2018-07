Coppa dei Canottieri, Il CC Aniene a punteggio pieno, Tajani jr Man of the match

di Ida Di Grazia

Filippo Tajani e Valerio Murino. Sono loro a prendersi la scena della 7a giornata della Coppa dei Canottieri che si sta dispuntando al CC Lazio.



Nella Categoria Assoluti Murino, portiere dell’Aniene campione in carica, regala una perla balistica che fa saltare in piedi il pubblico della fossa. Blocca la presa sbrogliando una situazione difensiva complicata si alza il pallone e calcia di esterno destro. Una traiettoria velenosa un pallonetto mortifero che il portiere avversario può solo guardare infilarsi alle sue spalle. È il punto esclamativo sul 5 a 0 ai danni della Lazio B e l’ennesima prova di forza dell’Aniene al comando a punteggio pieno nel girone A.



L’altro eroe di giornata è Filippo Tajani. Il figlio del presidente del parlamento europeo firma allo scadere per la Corte Dei Conti il gol del 4 a 4 con la Lazio a. Per lui doppietta e premio “Man Of The Match Corriere Dello Sport”: “Abbiamo agguantato il pareggio all'ultimo - ha dichiarato Tajani Jr nel post partita - i nostri avversari sono stati fortissimi, sono contento per la doppietta ma la cosa più importante è fare punti e sperare nella qualificazione". Una delle più belle partite disputate fino ad oggi. Rammarico per la Lazio sempre avanti ed in controllo del match. Gioisce la Corte dei Conti che non ha mai mollato credendoci fino alla fine.



Vanno in archivio le vittorie di Sporting Eur 12- 2 Su Aniene Over 60. Mentre per l’Over40 segnaliamo le vittorie di Ct Eur ( 6- 3 Su Aniene) e Sporting Eur (1-0 su Tevere Remo)

